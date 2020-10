Les fans de handball et de Montpellier devront patienter avant de revoir leur équipe favorite en action. Lourdement touché par le coronavirus, le club héraultais a annoncé vendredi le report de ses deux prochains matchs sur les scènes française et continentale, comme il l'avait demandé à la Ligue nationale (LNH) et à a fédération européenne de handball (EHF). La rencontre face à Saint-Raphaël, comptant pour la 6e journée de Championnat de France, était initialement prévue samedi après-midi. Par ailleurs, le double champion d'Europe devait se déplacer mardi en Allemagne pour la seconde journée de la Ligue européenne (ex-Coupe de l'EHF).