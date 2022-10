Les handballeuses françaises ont fait le plein de confiance en dominant la Pologne (30-19) dimanche à Nantes, dans leur dernier match de préparation avant l'Euro (4-20 novembre). Après une première période brouillonne les Bleues sont rentrées aux vestiaires menées 14-12. En deuxième période, les Françaises ont retrouvé la force collective qui leur avait permis de s'imposer une première fois contre la Pologne vendredi (33-26).

Les feux sont au vert avant leurs débuts dans le grand rendez-vous continental, contre la Macédoine du Nord, un des pays hôtes, samedi à Skopje. Après un relâchement défensif inhabituel lors des trente premières minutes, la bande d'Estelle Nze Minko n'a laissé que cinq buts à la Pologne. Une équipe qu'elle avait déjà écartée sans grande difficulté (26-16) lors du tour principal du Mondial en décembre, et qu'elle pourrait retrouver au même stade à l'Euro.

Les Bleues timides en première mi-temps

Les championnes olympiques ont pris le large 21 à 16 au retour des vestiaires en resserrant les rangs. "On n'a pas fait une bonne première mi-temps, il fallait remettre du rythme et du volume en défense", a commenté le sélectionneur Olivier Krumbholz, au micro de BeIN Sports. Ses joueuses ont beaucoup compté sur Grâce Zaadi, la demi-centre particulièrement mise à contribution. Pour cause, l'absence sur blessure de Méline Nocandy, gravement touchée à un genou il y a un mois.

"On a pu se détacher avec une grande période de Grâce Zaadi, a reconnu Olivier Krumbholz. Elle a régalé tout le monde pendant quinze minutes." Pour la suppléer, il a pu tester la jeune Léna Grandveau, 19 ans, qui a fêté sa première sélection et son premier but dimanche. Tamara Horacek, qui pourra aussi assumer ce rôle, était préservée en tribunes.

Après Camille Depuiset, vendredi, c'est Floriane André qui a pris le relais de Cléopâtre Darleux dans les cages, en l'absence de Laura Glauser, qui a déclaré forfait sur blessure et ne disputera pas l'Euro. "Elle a beaucoup d'envergure, elle prend de la place, apprécie le sélectionneur. Elle a été efficace, sobre." Les Bleues retrouveront après la Macédoine du Nord, la Roumanie puis les Pays-Bas pour boucler le tour préliminaire de l'Euro, avancé en raison de la Coupe du monde de football commençant le 20 novembre au Qatar.

