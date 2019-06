Une nouvelle chance Veszprem. Le club hongrois retrouvera la finale de la Ligue des champions après sa victoire sur Kielce (33-30) samedi à Cologne, lors du Final Four. Veszprem, le club le plus prestigieux à n'avoir jamais gagné la Ligue des champions (avec le PSG), a échoué à trois reprises en finale en 2002, 2015 et 2016. Lors de cette dernière, les Hongrois avaient perdu contre Kielce malgré une avance de neuf buts à un quart d'heure de la fin.

Le club magyar a réussi à s'imposer malgré deux coups durs: la blessure de son gardien hispano-hungaro-serbe Arpad Sterbik, percuté par un joueur de Kielce dans un duel en première période, puis le carton rouge reçu par le Slovène Blaz Blagotinsek pour une défense dangereuse. Elle a profité de la performance exceptionnelle du Serbe Petar Nenadic en seconde période (12 buts, tous après la pause).