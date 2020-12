C'est un autre coup dur pour le PSG, qui devra déjà faire sans Luc Steins . A quelques heures de la première demi-finale de Ligue des champions, entre le club de la capitale et Barcelone (18h), la fédération européenne de handball a annoncé ce lundi après-midi qu'un autre joueur parisien avait été testé positif au coronavirus. " Avant d'entrer dans la bulle (à Cologne), un joueur du PSG ainsi qu'un arbitre ont été déclarés positifs au Covid-19. Ils ont été placés à l'isolement ", indique l'EHF dans un communiqué sur son site officiel.

En dévoilant son groupe pour affronter le Barça, le club de la capitale a révélé qu'Henrik Toft Hansen était absent et donc, positif au Covid-19. Lundi matin, les autres joueurs du PSG ont effectué un nouveau test. Tous étaient négatifs. Dimanche, Luc Steins, qui devait notamment suppléer Nikola Karabatic, ne s'est pas entraîné et a dû renoncer à faire le voyage en Allemagne pour jouer le Final Four de la Ligue des champions.