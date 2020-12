La poisse pour le PSG et Luc Steins. Le demi-centre néerlandais du club parisien a été testé positif au Covid-19, à quelques heures du Final Four de la Ligue des champions de handball, et a été placé à l'isolement, a appris l'AFP par le club dimanche soir. Steins a été testé positif d'après le résultat d'un test effectué samedi.