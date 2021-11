Handball

Malgré 11 buts de Roberts, les Messines ont maîtrisé Sävehof en Ligue des champions : le résumé vidéo

LIGUE DES CHAMPIONS - Jamina Roberts a eu beau se démener, Metz a dominé les débats ce dimanche sur le parquet de Sävehof. La star suédoise a inscrit 11 buts, mais son équipe s’est inclinée 28-31 face à des Messines qui surfent sur une excellente dynamique et affichent le bilan de cinq victoires et une défaite cette saison sur la plus grande des scènes d'Europe. Voici le résumé de cette rencontre.

00:03:00, il y a 12 minutes