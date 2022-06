Handball

Ligue des Champions - "C'est toujours spécial de jouer Kiel" : Barcelone et Mem veulent prendre leur revanche

LIGUE DES CHAMPIONS - FINAL FOUR - Le FC Barcelone affronte Kiel en demi-finale, samedi à 18h. Battus par les Allemands en finale de la compétition en 2020, les Catalans veulent prendre leur revanche et conserver leur titre européen acquis l'an dernier. Dika Mem, un des leaders de Barcelone, veut tout faire pour gagner. Regardez le Final Four en handball ce week-end sur Eurosport.

00:01:02, il y a 31 minutes