Le Barça reste sur le toit de l’Europe. Le club catalan est devenu le premier club à conserver son titre lors du Final Four de Cologne en s’imposant aux tirs au but, dimanche en Allemagne, face à Kielce (37-35). Obligées d’aller en prolongation après un match irrespirable terminé sur un 32-32, et complètement fou, les deux équipes sont allées au bout du suspense en disputant une séance de tirs au but.

Lors de celle-ci, le Barça s’est imposé 5-3, avec un tir décisif de Ludovic Fàbregas pour offrir le titre. En prolongation, les deux équipes ne s’étaient pas départagées (4-4), dans la droite lignée de la rencontre. Dika Mem avait égalisé à 32-32 à la 70e minute, avant que Kielce ne rate la balle de match dans la foulée, suite à une déviation involontaire du Brésilien Petrus sur un tir d’ Álex Dujshebaev.

Un 11e titre pour le Barça

Preuve que cette finale était serrée comme tout, l’écart maximal n’a été que de trois buts à l’avantage du Barça, plutôt dominateur lors du temps réglementaire. Problème : Dika Mem, décisif en prolongation, n’a pas tué le match en toute fin de seconde période. Cela a permis à Kielce d’arracher la prolongation grâce à un coup de canon d’Artsem Karalek (32-32).

Pour le Barça, club le plus titré dans la compétition, ce succès arraché avec les tripes est synonyme de 11e sacre en Ligue des champions. Alors qu’il lançait un nouveau cycle avec l’arrivée de Carlos Ortega, son ancien joueur (1994-2005), sur le banc de touche, le FCB a réussi à rester le roi en Europe, chose presque impossible en temps normal. Alors que son club phare, en football, doit se relancer économiquement, la section handball se porte elle comme un charme. Mes que un club !