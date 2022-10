Handball

HBC Nantes vs THW Kiel : 38-30 - La parade extraordinaire de Viktor Hallgrimsson (gardien du "H") en vidéo

LIGUE DES CHAMPIONS - Nantes a gagné à domicile face à Kiel, jeudi soir (38-30), et l'un de ses gardiens a fait le spectacle. En première période, Viktor Hallgrimsson a ainsi effectué une reprise d'appuis express, pour ne pas encaisser de but, sur un lob de Patrick Wiencek. Un arrêt du portier du "H" qui a régalé notre consultant Jérôme Fernandez et notre journaliste FX Rallet. L'extrait en vidéo.

