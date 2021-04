Dans les oppositions sur deux matchs de Coupe d’Europe, une victoire de trois buts à l’aller est un résultat intéressant, mais n’assure pas la qualification, loin de là. Montpellier, après son bon match aller à Bougnol (32-29) , devait donc encore confirmer l’avance acquise face aux Füchse de Berlin, cette fois en Allemagne. Pari manqué et élimination aux portes du Final Four.

Les Berlinois, sur une mauvaise pente en Bundesliga (4 victoires sur 12 matchs en 2021), jouaient gros face au multiple champion de France : le directeur sportif et ancienne légende du handball allemand Stefan Kretzschmar déclarait même que cette partie était pour les Berlinois "le match de l’année", celui qui permettrait ou non de sauver une saison. Le deuxième de Starligue était donc prévenu. Et d’entrée de jeu, les Allemands effacent leur retard (4-1, 7′), histoire de montrer que tout se jouera bien dans leur Max-Schmeling-Halle, au retour.

Montpellier a été mené toute la rencontre

Montpellier a assez vite serré les boulons en défense et a rapidement égalisé, ce qui a conduit le coach berlinois Jaron Siewert à poser immédiatement un temps-mort (4-4, 9′). C’est après ce temps-mort que Paul Drux est entré pour les Berlinois, et aussi que Dejan Milosavljev a réalisé ses premiers arrêts. Le score est un temps resté stable, même si Montpellier n'a pas réussi à prendre les devant.

Kyllian Villeminot a été en difficulté à la mène et le MHB a perdu trop de ballons en attaque ce qui a permis aux Berlinois d'enchaîner en contre. Patrice Canayer a posé à son tour un temps-mort (10-7, 19′), mais Berlin a continué sa marche en avant et creusé l’écart (14-8, 25′), notamment grâce à deux jets de sept mètres réussis par Hans Lindberg (7 buts dont 4/4 dans l’exercice en première période). Le retour de Diego Simonet a redonné de la stabilité à l’attaque, et la défense montpelliéraine a resserré les rangs en fin de première période, profitant aussi des deux exclusions à suivre de Jakov Gojun (24′, 26′). Une série de 5-1 a remis Montpellier dans le match avant la pause, avant qu’un dernier sept mètres de Hans Lindberg ne redonne trois buts d’avance aux Renards avant la pause (16-13, 30′).

Avec un retard de trois buts, Montpellier était sur un fil et même virtuellement éliminé à la pause. D’autant que Berlin était bien dans son match, avec de l’intensité mise en défense. Dejan Milosavljev a réalisé également des parades importantes. Après le temps-mort de Patrice Canayer (39′), le gardien serbe a récidivé et Jacob Holm accru l’avance des locaux (23-16, 40′). Montpellier a cependant stoppé l’hémorragie en défense, le retour de Kevin Bonnefoi à la place de Marin Sego faisanet également du bien au MHB, mais Berlin continuait de trouver des failles.

C’est même Montpellier qui n’y arrivait plus en attaque, et les Berlinois ont pris leur envol au score. Alors que Hans Lindberg continuait d’exceller à sept mètres, c’est un but de Paul Drux qui a décidé Patrice Canayer à poser son ultime temps-mort alors que le MHB comptait pour la première fois huit buts de retard (28-20, 52′). Mais l’écart n’est pas assez vite descendu. A un peu moins de cinq minutes de la fin, les Berlinois disposaient toujours d’un matelas de sept buts d’avance pour gérer le money-time (29-22, 56′). Un avantage qui a très bien été géré par les Allemands qui ont gardé leur solidité défensive jusqu’au bout. A la joie des six joueurs de tambour de la Max-Schmeling-Halle et de tout leur staff, les Füchse s’imposent de huit buts (31-23) et obtiennent logiquement leur qualification, au terme d’un match retour qu’ils ont largement dominé. Montpellier peut s’en vouloir : le club français n’a jamais vraiment réussi à se mettre à la hauteur de son adversaire et va manquer la phase finale de l’European League à Mannheim, les 22 et 23 mai prochains.

Par Mickaël Georgeault

