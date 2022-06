Handball

Kielce de retour en finale : comment le club polonais a renversé Veszprem

LIGUE DES CHAMPIONS - Six ans après sa victoire en ligue des champions, Kielce s’est de nouveau qualifié pour la finale après avoir battu Veszprem 37 à 35. Mené par les Hongrois en première période, tout a changé après la pause pour le club polonais. Plus efficace en attaque et avec l’appui de son gardien, auteur de quelques belles parades, Kielce a fini par s’imposer. Le résumé du match en vidéo.

00:02:59, il y a 31 minutes