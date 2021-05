Handball

Pineau : "Transmettre à la jeune génération ce qu'on a connu et par quoi on est passé"

INSPIRANTES - La handballeuse Allison Pineau, médaillée d'argent aux Jeux olympiques de 2016, est l'invitée d'Inspirantes cette semaine. Elle évoque l'athlète Marie-José Pérec et la nageuse Laure Manaudou, les modèles qui l'ont inspiré et donne des conseils aux jeunes filles et jeunes garçons qui souhaitent se lancer.

00:03:34, il y a 29 minutes