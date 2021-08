Handball

TOkyo 2020 - Frayeur pour Amandine Leynaud qui finit dans le panneau publicitaire

TOKYO 2020 - Amandine Leynaud se donne corps et âmes pour les Bleues. Alors qu'elle tentait de sauver un long ballon vers son but après un arrêt de la gardienne russe, elle finit par enfoncer un panneau publicitaire. Plus de peur que de mal pour la gardienne française.

00:00:30, il y a 20 minutes