L'équipe de France a remporté son deuxième titre de champion du monde des moins de 21 ans en battant la Croatie (28-23), dimanche à Vigo (Espagne), en finale du Mondial de la catégorie. Systématiquement en demi-finales depuis 2013, les Français avaient déjà remporté la couronne mondiale en 2015, au Brésil.

Ils ont réédité l'exploit en Espagne quatre ans plus tard, en éliminant le pays-hôte (24-23), également tenant du titre, en huitième, puis le Danemark (35-32) et l'Egypte (35-33) avant de dominer la Croatie à Vigo. Il s'agit du quatrième titre de la génération 1998-1999 après les médailles d'or décrochées au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (U17) en 2015, au Championnat d'Europe U18 en 2016 et au Mondial des moins de 19 ans en 2017.