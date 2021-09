Jeux Paralympiques

PARA CANOË : Boullé bronzé sous la pluie

Le para canoë français tient son paremier podium à Tokyo. Sous la pluie du Sea Forest Waterway, Rémy Boullé a terminé à la 3e place sur 200m catégorie KL1 en 48"917 et décroche sa première médaille après une 5e place à Rio.

Devenu paraplégique en 2014 suite à un accident de parachutisme, l'ancien commando à la crête bleue âgé de 33 ans a été devancé par le Hongrois Peter Kiss qui a survolé la course en 45"447. Le Brésilien Luis Carlos s'est offert l'argent en 48"031.

PARA CYCLISME : Le Cunff se lâche enfin et s'offre l'or

Cette fois, il a réussi sa course et décroché la plus belle des récompenses. Déçu par ses résultats sur piste, Kévin Le Cuff s'est magnifiquement repris pour remporter la course en ligne catégorie C4-C5. Présent parmi un groupe de cinq coureurs qui s'est détaché dans la première partie de course, il a porté une attaque finale à deux kilomètres de la ligne pour s'imposer sous la pluie battante au bout de 92,5 kilomètres (moyenne: 41,1 km/h).

L'ancien coureur pro chez les valides a offert à la délégation française sa 48e médaille, la 8e en or et la 15e pour le para cyclisme. Il a bien mérité une accolade de la ministre des Sports sur la ligne d'arrivée. "J'étais venu pour gagner, même deuxième, ça ne m'intéressait pas, a commenté Le Cunff après son succès. Après, une course sur route reste aléatoire". Dorian Foulon, lui, a abandonné dans cette course. Chez les femmes, Elise Marc a fini 10e de la course en ligne C1-3 en 1 heure 17.

PARA NATATION : Une place en finale pour Chadard, pas pour Marais

Laurent Chadard a pris rendez-vous à 10h16 ce vendredi matin pour la finale du 100m dos S6. Le nageur de 26 ans a signé le 7e temps des séries en terminant à la 2e place de sa course en 1'20"58 derrière le Croate Dino Sinovcic (1'16"74).

En revanche, c'est la déception pour Florent Marais après un moment de flottement. Médaillé de bronze jeudi sur 100m dos S10, il n'a pas réussi à rejoindre la finale du 200m 4 nages S10. Son temps de 2'27"75 synonyme de 5e place de sa série s'est révélé insuffisant après la disqualification annulée du Néerlandais Bas Takken.

PARA BADMINTON : Mazur assure

Le numéro un mondial n'a pas fait dans le détail. Pour son deuxième match de poules dans la catégorie SL4, Lucas Mazur n'a fait qu'une bouchée de l'Allemand Jan Niklas Pott pour une victoire en deux sets (21-3, 21-7). Cela lui dégage la voie vers les demi-finales même s'il devra encore valider sa qualification contre l'Indien Suhas Yathiraj (9h40).

En double féminin catégorie SL3-SU5, Lenaïg Morin et Faustine Noël ont réussi leur entrée dans la compétition avec une victoire en deux sets face à la paire indienne Kohli - Parmar (21-12, 22-20). Chez les hommes, Thomas Jakobs et David Toupe se sont inclinés en deux sets devant les Thailandais Junthong et Homhual dans la catégorie WH1-2. Toupe a également perdu en simple face au Chinois Zimo Qu.

PARA ATHLÉTISME : Un record de France mais pas de médaille

Les Blues n'ont pas réussi à briller sur la piste du Stade olympique ce vendredi. Avec un bond à 5m17, Angelina Lanza a pris la 8e place du concours de saut en longueur catégorie T57. Gaël Geoffroy a terminé dernier de la finale du 1500m T20 en 4'15"52 loin du vainqueur britannique Miller en 3'54'"57.

Enfin, Timothée Adolphe (et son guide Bruno Naprix), Angelina Lanza, Mandy François-Élie et Julien Casoli n'ont pas réussi à rejoindre la finale du relais universel 4x100m malgré un temps de 48''26 et un nouveau record de France.

