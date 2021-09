Le tir français ne décrochera pas de médaille à Tokyo cette année. Cédric Fèvre-Chevalier n'est pourtant pas passé loin de décrocher son deuxième podium personnel aux Jeux, mais le Tricolore, titré à Londres en 2012 (record du monde en prime), a cette fois-ci échoué au pied du podium du tir à 50m R6, avec un score de 205,0. La Slovaque Vadovicova décroche l'or, devant la Suédoise Norman et l'Espagnol Saavendra Reinaldo.

Jeux Paralympiques Or en simple, argent en double : Mazur et Noël décrochent les deux dernières médailles bleues IL Y A UNE HEURE

Les deux autres Français engagés ce dimanche avaient, plus tôt, échoué à se qualifier pour la finale : Christophe Tanche et Didier Richard ont respectivement terminé 19e et 31e des qualifications.

Jeux Paralympiques De belles performances mais pas de nouvelle récompense : la journée des Bleus IL Y A 18 HEURES