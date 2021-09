Jeux Paralympiques

Timothée Adolphe n'a quasiment pas eu le temps d'espèrer l'or, ce jeudi lors de la finale du 100m T11. Le Grec Anathasios Ghavelas est parti comme une fusée, et ne s'est arrêté qu'après avoir assuré l'or et le record du monde, qu'il avait déjà battu en séries (10"82). Adolphe et son guide Bruno Naprix se contenteront de l'argent, la première médaille paralympique du sprinteur français, qui a battu son record personnel (10"90). Le Chinois Dongdong Di récolte le bronze.

Disqualifié sur 400m dimanche, Adolphe se console, et décroche enfin sa première breloque après plusieurs désillusions, à Rio notamment. "On voulait plus, mais il n'y a pas de regret à avoir aujourd'hui, a-t-il expliqué au micro de France Télévisions. Ils étaient plus forts que nous. 10"90, il y a deux jours, c'était le record du monde. Ils étaient plus forts que nous, il faut savoir le reconnaître. On a fait une belle course, on est montés en température au fur et à mesure. C'est une belle médaille, il n'y a pas de regrets à avoir."

Le Français, qui a tenu à remercier tous les guides l'ayant accompagné depuis ses débuts, apporte à la délégation française sa 13e médaille d'argent, la 45e au total.

