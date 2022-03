SKI DE FOND - Daviet poursuit sa moisson, Chalençon tout près

Daviet, un triplé raté pour 1''3

Trois jours après son titre sur le sprint KO et au lendemain de celui sur l’individuel en biathlon, Benjamin Daviet a décroché une troisième médaille, en argent cette fois, sur le 12,5km de ski de fond, catégorie debout. Il n’a manqué qu’une seconde au Tricolore pour accrocher un nouveau titre mais celui-ci revient finalement au Chinois Wang. Parti très prudemment, sans doute trop (20'' de retard avant la mi-course), le Français a signé une énorme remontée dans la seconde partie de course, reprenant même plus de 5'' au futur vainqueur dans le dernier kilomètre mais cela n'a pas suffi. Il se contentera donc de l'argent.

Benjamin Daviet, sur le 12,5km de ski de fond des Paralympiques 2022 Crédit: Getty Images

Il aura manqué sept secondes à Chalençon

Derrière un Brian McKeever seul au monde et qui aura encore écrit l'histoire, ils étaient trois pour deux places sur le podium du 12,5km, catégorie déficient visuel : le Suédois Modin, l'Ukrainien Suiarko et Anthony Chalençon. Malheureusement pour le Français, il sera le perdant de duel à trois. Accompagné de son guide Alexandre Pouyé, le Tricolore a pourtant réussi la meilleure de ses Jeux mais il lui aura manqué 7''4 pour décrocher une médaille. Il échoue finalement au pied du podium. McKeever s'est offert son 16e titre paralympique en s'imposant devant Modin (+ 52''5) et Suiarko (+ 1'01''5).

Anthony Chalençon derrière son guide Alexander Pouyé, sur le 12,5km de ski de fond, catégorie déficient visuel, aux Paralympiques 2022 Crédit: Getty Images

SKI ALPIN - Triste fin pour Bochet

Bochet rate sa sortie

Elle ne méritait pas de finir de la sorte son histoire avec les Jeux... Octuple championne paralympique, Marie Bochet a dit adieu à la compétition de la pire des manières, avec une sortie de piste en slalom. Placée à l'issue de la première manche (4e), la Française n'aura skié que sept portes lors du second run, avant de commettre une grosse faute d'intérieur qui lui aura été fatale. La Tricolore boucle donc ses Jeux avec une seule médaille, l'argent décroché sur le Super-G. Loin de ses bilans de Sotchi et Pyeongchang (4 titres à chaque fois).

Marier Bochet, lors du slalom des Paralympiques 2022 Crédit: Getty Images

