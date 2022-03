Il y a des jours comme ça, où tout se passe exactement comme prévu. Et même encore un peu mieux. C'est ce qui est arrivé à Benjamin Daviet. Le Français a connu l'une des meilleures journées de sa carrière sur l'individuel de biathlon catégorie debout qu'il a remporté devant le Canadien Mark Arendz (+ 2'14''1) et l'Ukrainien Grygorii Vovchynskyi (+ 4'27''1). Son deuxième titre en deux jours après celui du sprint en ski de fond qui semble avoir tout changé. "Il y avait peut-être un peu de pression sur les premières courses, admettait-il pour France Télévisions. Mais maintenant, je suis vraiment libéré. Je skie comme je sais le faire, je tire comme je le faire…" Et ça se voit en course !

J'avais l'impression de voler

Le Tricolore a offert un récital lors de cet individuel, étant notamment le seul à réaliser un sans-faute au tir. "Je fais des réglages vraiment au top avant la course, raconte-t-il. J'étais vraiment en confiance, j'ai pu faire des réglages dans un vent qui était beaucoup plus fort. On savait donc la tendance de clic qu'il fallait que je mette pour me régler". Et, comme si cela ne suffisait pas de bien tirer – même si c'est le plus important sur cette épreuve – le Français a aussi écrasé la concurrence sur les skis, repoussant Arendz à 1'14'', le Chinois Wu à 1'54'' ou encore Vochnynskyi à 3'27''. Des écarts monstrueux sur 12,5km.

"On avait vraiment des skis de folie, j'avais l'impression de voler, explique-t-il. Les techniciens font un travail de malade depuis une dizaine de jours. Aujourd'hui, il faisait un peu plus froid donc la neige était un peu meilleure à skier et ils ont trouvé un fart de fou. Je récupère du temps dans toutes les descentes, à tous les tours… J'avais juste à m'appliquer, à faire le job comme on dit". Et il l'a parfaitement fait, de bout en bout. Se sachant largement devant, Benjamin Daviet a même pu profiter de son dernier tour, tapant dans la main d'un coach sur le bord de la piste, avant de lever les bras dans la dernière ligne droite, avant même la ligne d'arrivée. Mais les jeux étaient déjà faits.

La seule course de biathlon que je n'avais pas gagné aux Jeux

Quand le Français est à ce niveau-là sur les skis et au tir, il n'y a pas grand-chose à faire. Et absolument rien à jeter. "C'est la course parfaite, assure-t-il. J'avais l'impression d'être intouchable et je sentais que tout se déroulait à merveille. Je crois que rien ne pouvait m'atteindre". Mais lui a en revanche déjà atteint une deuxième médaille d'or à Pékin, égalant son bilan individuel de Pyeongchang. Surtout il a enfin complété sa collection de titres paralympiques. "Ça fait du bien de gagner cette course parce que c'était la seule course de biathlon que je n'avais pas gagné dans ma carrière aux Jeux paralympiques", avoue-t-il.

Malgré ces deux accomplissements, pas question d'en rester là pour le Français, qui est déjà tourner vers samedi, et le 12,5km de ski de fond. "Ça va être une belle course et une belle bataille avec Marco Maier, l'Allemand, promet-il. Si j'ai des skis comme aujourd'hui, ça devrait bien le faire et je ne vais rien lâcher de toute façon. Si je peux aller chercher d'autres médailles d'or, ce serait avec plaisir !" Et dire qu'il lui restera aussi le relais, il est tenant du titre avec Anthony Chalençon…

