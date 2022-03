Quatre participations, deux quadruplés, huit titres paralympiques et neuf médailles au total… Le parcours de Marie Bochet aux Jeux Paralympiques est une riche histoire débutée en 2010 à Vancouver, souvent couronnée de succès, mais qui se sera (sans doute) terminée sur une édition 2022 très compliquée. A l’image de la chute connue par la Tricolore ce samedi, à l’occasion de la seconde manche de slalom. Une situation forcément difficile à vivre pour la championne française, prise par l’émotion.

Ces Jeux laissent un goût d’amertume

"On a une équipe, des athlètes qui ont un esprit d’équipe incroyable, avoue-t-elle au micro de France Télévisions. C’est tellement important d’avoir des bras dans lesquels tomber quand ils passent des choses comme ça. Ça fait deux mois qu'on s'isole, qu'on est dans le dur à cause du Covid, qu'on est loin de nos proches. Est-ce que tout ça, c'était trop long pour moi qui suis très sensible ? Peut-être. Toujours est-il que ces Jeux laissent un goût d’amertume".

Il faut dire que la skieuse d’Arêches-Beaufort n’a pas eu les résultats auxquels elle nous avait habitués. Sacré à quatre reprises à Sotchi en 2014 comme à Pyeongchang en 2018, elle compte également 21 titres mondiaux dont deux (descente et géant) décrochés récemment en janvier à Lillehammer. Mais une chute en Norvège a fortement perturbé sa préparation, l’empêchant d’aborder ce rendez-vous paralympique de la meilleure des manières. Et, lorsque la compétition a débuté, les malheurs ont continué.

Marier Bochet, lors du slalom des Paralympiques 2022 Crédit: Getty Images

Dès la descente, la malchance la frappe avec ce ski qui s’échappe tout seul, la forçant à l’abandon. Derrière, malgré un sursaut sur le Super-G (2e), la Française n’arrive pas à jouer les premiers rôles, ne parvient plus à faire son ski comme elle en est capable et le moral en prend un coup. Sa chute sur le slalom, après une faute d’intérieur dès les premières portes de la seconde manche, est la goutte de trop.

Il y a un tel sentiment d’impuissance

"Je n’en pouvais plus, avouait-il pour France Télévisions après cet ultime incident. Depuis le super-combiné, j’avais envie que ça s’arrête parce que je n’arrivais plus à gérer tout ça. J’ai tellement perdu mes repères que j’ai dû me faire violence pour aller au départ, pour me dire 'Allez vas-y, réessaie'. Je n’avais pas cette confiance qui m’aurait permis d’être vraiment à l’aise. J’avais hâte que ça se termine parce que … trop d’émotions, trop de tout. Je n’arrive même plus à faire des phrases complètes et à parler correctement !" Pourtant, malgré l’émotion, malgré les difficultés, la Tricolore n'a jamais baissé les bras.

Marie Bochet, sur le géant des Paralympiques 2022 Crédit: Getty Images

"Il y a un tel sentiment d’impuissance, explique t-elle. Je crois que c’est ça qui est le plus violent. J’y ai mis tout mon cœur, j’ai pris le départ avec vraiment la volonté de bien faire, à chaque course j’ai essayé de me remobiliser mais ça n’a pas fonctionné". Et ce slalom en a été le dernier exemple en date. Malgré la grosse déception du géant vendredi, Marie Bochet s’était remise d’aplomb pour jouer une nouvelle médaille. Sa 4e place en première manche était d’ailleurs prometteuse (+ 0"52). Mais la Française n’aura tenu que sept petites portes lors du second run…

Vivre tout ça en une semaine, c’est d’une extrême violence

"J'avais envie que ça passe, juste pour me dire que le ski était là, que j'étais capable de le faire, raconte-t-elle pourtant. Mais ça ne passe pas. Le slalom, c'est ingrat comme discipline. Ça l'a été aujourd'hui, ça l'a été en 2014, ça l'a été ailleurs... " Fataliste, Marie Bochet ne veut toutefois pas voir le verre à moitié vide. Elle n’oublie pas sa médaille d’argent décrochée sur le Super-G. "Je ne risque pas de l’oublier, assure-t-elle pour l’Equipe. Elle a rempli les objectifs que je m’étais fixé en venant ici et m’a rendu tellement heureuse. J’avais vraiment réussi à produire ce que je voulais sur le Super-G, c’était une manche pleine. Cette médaille a une saveur incroyable et je vais m’y raccrocher".

Marie Bochet, médaillée d'argent sur le Super-G des Paralympiques 2022 Crédit: Getty Images

"J’aurais toutefois aimé que les déceptions s’étalent un peu plus sur le temps, poursuit-elle. Vivre tout ça en une semaine, c’est d’une extrême violence. Je ne sais plus si je pleure de tristesse, de déception, de mélancolie, de frustration, je n'en sais rien...» A 28 ans, Marie Bochet aura dit adieu aux Paralympiques par une porte qu’elle aura aimé franchir, comme elle en a tant passé dans sa carrière. De quoi offrir à sa fabuleuse histoire avec les Jeux une conclusion à la hauteur de son talent. Mais, malgré cette sortie, la Française a de quoi être fière de ce qu’elle a accompli. "Le chemin était beau", admet-elle. Et elle a bien raison.

