Et de 3 qui font 16 ! Déjà vainqueur du sprint et du 20km classique, Brian McKeever a signé le triplé attendu en ski de fond catégorie déficient visuel en remportant le 12,5km ce samedi. Il décroche ainsi le 16e titre de sa carrière, égalant ainsi le record de l'ex-skieur allemand Gerd Schönfelder, qui avec 16 médailles d'or était jusqu'à présent le seul sportif paralympique le plus titré de l'histoire.

Avant la course, McKeever avait fait preuve d'humilité face à la possibilité de battre le record de Schönfelder. "Je vais continuer à ne pas y penser, à enchaîner les courses les unes après les autres et à profiter de la vie", déclarait-il en début de semaine. Il peut désormais profiter de son record co-établi, qu'il ne devrait jamais battre. Le Canadien, qui a fait ses débuts paralympiques aux Jeux de Salt Lake City en 2002, avait annoncé que Pékin serait ses derniers Jeux. Il aura conclu son histoire paralympiques de la plus belle des manières.

