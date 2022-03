"Je remercie tous ceux qui se sont investis et je voudrais avoir un mot aussi pour mes avocats sans qui je ne serais pas là". A peine la ligne franchie et la victoire acquise, Cécile Hernandez a rapidement pensé au micro de France Télévisions à tous ceux qui l'ont accompagnée ces derniers mois. "Je ne suis pas souvent chez moi, ma fille cela fait 8 ans que je suis à travers le monde, je ne la vois pas forcément grandir mais on arrive à faire les devoirs à distance, explique-t-elle. Je veux remercier toute ma famille, mon papa, mon chéri que je ne vois jamais : cette médaille est pour vous". Une belle récompense après avoir vécu des moments plus compliqués dans les mois précédents.

"Je veux m'excuser auprès de ma famille parce que je n'étais pas cool ces derniers temps, avouait-elle. Je pleurais beaucoup et on me disait 'Mais non, ça va le faire'. Et moi je leur répondais 'Mais t'es qui pour me dire ça ? T'es pas avocat, t'es pas ci, t'es pas ça…' Je sais qu'il y a des moments qui ont été très durs mais je n'ai jamais lâché l'entraînement pour autant et c'est une belle revanche au final. Ça a été un combat de chaque instant". Il faut dire que son parcours jusqu'à cette médaille d'or aura vraiment été unique au monde. "Ça a été déjà tellement compliqué pour arriver à ces Jeux…", rappelait-elle. Et à juste titre.

On pense que j'ai pas de raison d'être là

Initialement en catégorie SB-LL1, la Française s'est retrouvée dos au mur lorsque le Comité international paralympique a décidé de supprimer sa catégorie aux Jeux, faute d'un nombre suffisant de participantes aux Mondiaux. A alors commencé un long combat contre les instances. Avec ses avocats, la Française s'est battue pour obtenir une dérogation pour courir en SB-LL2, une catégorie où les snowboardeuses ont des handicaps un peu plus légers que la Française. "Sur le papier et au niveau des valeurs du sport, ça ne pose pas de problème normalement", expliquait-elle. Mais, très vite, apparaissent deux problèmes, à commencer par la nature même de son handicap.

"On m'en veut pour ma sclérose en plaque, avoue la Tricolore de 47 ans. C'est compliqué, on a un corps entier et, parce qu'on a un corps entier, c'est un handicap invisible. On pense que je n'ai pas de raison d'être là alors que je suis handicapé de la racine de mes cheveux à la pointe de mes orteils. Mon handicap, à aucun moment il n'est compensé. D'ailleurs, ma grosse chute lors des trainings officiels qui me privent de l'entraînement de l'après-midi, c'est parce que ma jambe avant n'a pas plié sur le dernier saut…" Mais ça ne l'empêche pas d'être meilleure sur le board que les filles, ce qui ne plait jamais vraiment non plus.

Ce qu'il se passe avec moi est le contraire des valeurs du paralympisme

"Lorsqu'on a vu que je pouvais aussi gagner avec ces filles-là, on n'a plus voulu de moi, raconte Hernandez. Ce matin encore, je rentre dans la porte de départ pour mes "training" officiels, il y a un Chinois qui dit au directeur de course : 'On ne veut pas qu'elle soit là'. Juste avant mes trainings." Pour l'esprit paralympique, on repassera…

"Quand on dit paralympisme, que ce soit aux Jeux d'été ou aux Jeux d'hiver, c'est de l'inclusion, explique la Française. Tu te balades dans tout le village et tu vois "Pour un futur partagé, pour des valeurs d'inclusion, pour l'égalité, pour montrer l'exemple" parce que les sportifs doivent montrer les champs des possibles, qui sont applicables à la société de manière générale. Et puis quand on voit ce qu'il se passe avec moi, on se dit que c'est tout le contraire". Et injuste. Mais tout ça n'a pas empêché Cécile Hernandez d'aller décrocher à Pékin sa première médaille d'or paralympique.

Je ne pensais pas vivre quelque chose d'aussi fort

La plus rapide durant les qualifications, Cécile Hernandez a ensuite traversé la phase finale comme une grande championne qu'elle est, dominant son quart, dominant sa demi-finale avant de remporter facilement la finale, qu'elle a mené de bout en bout après un départ canon. Avant de laisser éclater sa joie et couler ses larmes. "Je suis super contente, c'est incroyable ce que je suis en train de vivre, peinait-elle à avouer sur le plateau de France Télévisions, les larmes aux yeux. Je dis d'avance pardon à la maquilleuse parce que je risque de tout gâcher avec mes larmes… Mais je ne réalise pas trop. Je ne pensais pas vivre quelque chose d'aussi fort".

Si l'émotion la prend autant à la gorge, c'est aussi parce qu'elle sait très bien qu'elle aurait bien pu ne pas être à Pékin sans un long combat judiciaire et sa victoire au tribunal face à l'IPC. "Ça a été tellement compliqué, on attend encore une lettre officielle de la justice pour la prochaine course", explique-t-elle. En espérant qu'elle se termine avec la même médaille d'or autour du cou de la Française.

