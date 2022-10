Pour les Jeux Paralympiques aussi, Paris 2024 voit les choses en grand. Si la cérémonie d'ouverture des JO, le 26 juillet 2024, aura pour magnifique théâtre la Seine, celle des Paralympiques, le 28 août, ne sera pas en reste. La place de la Concorde et les Champs-Elysées accueilleront 7 000 athlètes et accompagnants et près de 60 000 spectateurs dans un décor sublime et ambitieux.

"La cérémonie d'ouverture lance onze jours de compétition et la France se réveillera différente après ça. Nous avions besoin d'un moment extrêmement symbolique, extrêmement fort avec un côté spectaculaire et une ouverture", détaille Thierry Reboul, tête pensante des deux cérémonies. C'est donc autour de l'Obélisque de la Concorde que sera organisée l'ouverture des Jeux Paralympiques. Utilisée pour les sports urbains lors des JO, la place sera un peu réorganisée mais le comité d'organisation va conserver une partie des tribunes déjà existantes.

La Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe et le Grand Palais en toile de fond

Dans le détail, les athlètes et leurs accompagnants partiront du rond-point des Champs-Elysées, un peu plus haut, et descendront jusqu'à la Concorde pour en faire le tour, soit un trajet total de 900 mètres pour saluer les 58 000 spectateurs attendus. Pour la petite anecdote, le tour de la place de la Concorde est long de… 400 mètres. Exactement celui d'une piste d'athlétisme utilisée habituellement pour les cérémonies d'ouverture. Mais Paris 2024 a souhaité rompre avec la tradition.

La cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques Crédit: From Official Website

Aux quatre coins de la mythique place, quatre scènes artistiques donneront sa couleur à une cérémonie qui jouera aussi sur le son et la lumière et sur le décor naturel de Paris avec l'Arc de Triomphe, le Grand Palais et la Tour Eiffel en toile de fond. Thomas Jolly, directeur artistique des cérémonies d'ouvertures des Jeux Olympiques et Paralympiques, aura à sa disposition quatre scènes différentes "comme dans un festival de musique". Ainsi, c'est un genre nouveau qui sera proposé aux 300 millions de téléspectateurs attendus à travers le monde.

30 000 places gratuites

"On a voulu davantage marquer l'importance de cette cérémonie, confie Michaël Aloïsio, directeur de cabinet du Comité d'organisation. Le niveau d'ambition et d'exigence est le même que pour les JO donc on ne pouvait pas ne pas aller au cœur de la ville de Paris." Comme pour les Jeux Olympiques, Paris 2024 va proposer des accès gratuits pour assister à la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques.

La cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques Crédit: From Official Website

Pour celle des JO, les quais hauts de la Seine seront accessibles gratuitement aux spectateurs qui voudraient assister au défilé des athlètes. Pour les Paralympiques, ce sera le bas de la plus belle avenue du monde, les Champs-Elysées. Là, quelque 30 000 personnes pourront célébrer les athlètes et profiter du spectacle. gratuitement. Après les Jeux Olympiques, les Paralympiques seront lancés en grande pompe le 28 août 2024. La suite appartiendra aux athlètes.

