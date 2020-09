Colorado ne s'arrête plus et a enchaîné un deuxième succès d'affilée (4-1) mercredi contre Dallas. Résultat, il y aura un 7e match décisif pour la qualification pour la finale de conférence Ouest. Le Finlandais Mikko Rantanen et le Canadien Nathan MacKinnon ont réussi chacun un but et une passe décisive. Le Russe Nikita Zadorov et le Canadien Cale Makar ont été les autres buteurs de l'Avalanche.