Tampay Bay a été battu au 2e tour des play-offs de NHL à domicile par Florida, qui revient au score (3-2) dans leur série. Le Lightning a pris une douche froide à domicile et devra remettre un coup de collier pour espérer continuer à défendre sa couronne. Menant 1 à 0 à mi-match, il a subi le réveil des Panthers qui ont marqué quatre buts par MacKenzie Weegar, Mason Marchment, Patric Hornqvist et Frank Vatrano. Leur rookie de gardien Spencer Knight a aussi contribué avec 36 arrêts.

Las Vegas aussi avait l'occasion de se qualifier sur sa patinoire, mais a chuté (4-2) face à Minnesota qui recolle à 3 succès à 2 dans leur série de la division Ouest. Les Golden Knights ont pourtant mené deux fois au score, mais le Wild a su réagir très vite à chaque fois et a pris les devants par Jordan Greenway au 2e tiers-temps. Pressé durant toute la dernière période, il a résisté aux assauts adverses et ajouté un 4e but dans les cages vides quand Las Vegas a ajouté un 6e joueur de champ.

LNH A 39 ans, Lundqvist ratera la saison en raison d'une maladie cardiaque 17/12/2020 À 23:07

Toronto remporte un deuxième succès d'affilée

Dans la division Est, les Islanders sont repassés devant Pittsburgh, trois victoires à deux, en s'imposant après deux prolongations (3-2). Josh Bailey a délivré NY après 51 secondes dans le second "overtime", profitant d'une passe hasardeuse du gardien adverse, Tristan Jarry, pour le punir ensuite. Dans les autres cages, le portier new-yorkais Ilya Sorokin a réussi 48 arrêts.

Dans la division Nord, Toronto a remporté un deuxième succès d'affilée (2-1) aux dépens de Montréal, grâce à William Nylander, auteur de son troisième but en autant de matches, et Morgan Rielly. Nick Suzuki avait égalisé entre-temps dans la deuxième période de ce match serré et fermé. Toujours au Canada, Winnipeg s'est qualifié pour le prochain tour en l'emportant 4-3 face à d'Edmonton après trois prolongations. Les Jets n'auront fait qu'une bouchée des Oilers, qu'ils ont écrasé 4-0 dans leur série.

LNH La NHL annule son All Star Game et la Classique hivernale 22/10/2020 À 21:49