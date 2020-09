Vingt ans après, les Dallas Stars vont retrouver les joies d'une finale du championnat NHL, après leur victoire sur les Golden Knights de Las Vegas (3-2), lundi soir. Bien servi par John Klingberg, c'est l'ailier russe Denis Gurianov qui a libéré les siens d'un tir puissant après 3 minutes et 36 secondes de jeu en prolongation. Grâce à cette victoire acquise aux forceps, les Stars, vainqueurs de la Coupe Stanley 1999, ont remporté la finale de la conférence Ouest quatre victoires à une. Ils rencontreront en finale soit Tampa Bay, soit les New York Islanders.

Les Floridiens, qui mènent 3 à 1 dans la finale de la conférence Est, n'ont besoin que d'une victoire pour rejoindre Dallas. Le match N.5 aura lieu mardi soir, toujours à Edmonton. Outre Gurianov, Dallas peut remercier sa pépite finlandaise Joel Kiviranta qui, en marquant un but en toute fin de troisième période (2-2), a arraché la prolongation. Sans oublier leur gardien russe Anton Khudobin qui, en arrêtant 153 tirs sur 161 lors de cette série, a brillamment remplacé Ben Bishop, blessé.

"Nous avons retrouvé notre jeu. Nous avons marqué quand il fallait pour rester en course et la prolongation a fait le reste", a expliqué après la rencontre l'attaquant des Stars Joe Pavelski. Quant à Khudobin, "il gagne en confiance à chaque match, et pourtant sa situation (de remplaçant, ndlr) n'était pas simple au départ", a-t-il ajouté.