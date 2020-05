NHL - La Ligue nord-américaine a annulé vendredi les matches de la saison régulière 2020-21 programmées à Helsinki et Prague en raison de la pandémie de coronavirus. Elle envisage désormais un retour à l'étranger en 2021 pour promouvoir la NHL.

Il n'y aura pas de matches NHL délocalisés à l'étranger en 2020. La Ligue nord-américaine a acté cette décision vendredi en raison de la pandémie du coronavirus Covid-19. "L'association des joueurs de la NHL et la NHL restent décidées à maintenir et à faire grandir notre présence à l'international, mais nous espérons que nos supporters à l'étranger comprendront que nous n'avons d'autres choix que d'annuler les matches prévus en 2020", a indiqué la NHL dans un communiqué. "Nous nous réjouissons d'être de retour en 2021", a-t-elle ajouté.

Dans le cadre des matches délocalisés hors du Canada et des Etats-Unis, les Nashville Predators et les Boston Bruins devaient s'affronter en octobre prochain à Prague en ouverture de la saison 2020-21. Les deux équipes avaient également prévu de disputer des matches de préparation en Europe, en Allemagne pour les Bruins et en Suisse pour les Pedators.

Les Columbus Blue Jackets et le Colorado Avalanche devaient également disputer deux matches de saison régulière délocalisés, en ouverture de l'exercice 2020-21, à Helsinki. "Nous sommes déçus de l'annulation de notre déplacement en Finlande, mais nous avons hâte de jouer rapidement devant les amateurs finlandais passionnés de hockey sur glace", a souligné Jarmo Kekalainen, le manageur général de l'équipe de Columbus où évolue le Français Alexandre Texier. La saison 2019-20 de la NHL a été interrompue en mars à quelques semaines du début des play-offs et les équipes attendent de savoir si et quand la saison en cours va reprendre.

