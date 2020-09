Victorieux des New York Islanders (4-1), Tampa Bay n'a plus qu'une marche à monter, mardi lors du match N.5 toujours dans la bulle d'Edmonton, pour obtenir le droit de disputer la finale de la Stanley Cup. D'ici là, leur futur adversaire sera peut-être connu car, dans la conférence Ouest, Dallas n'est également plus qu'à une victoire de l'accession à la finale, qui serait la 3e de son histoire (sacre en 1999, défaite en 2000). Son match N.5 contre Las Vegas a lieu lundi soir.

Ondrej Palat, avec un but et une passe décisive, et Brayden Point, revenu de blessure après avoir raté le match N.3 et qui a marqué son neuvième but dans ces play-offs, ont été parmi les artisans de la victoire du Lightning. "Notre jeu a été complet. Ils ont bien essayé de nous presser mais nous avons réussi à jouer le plus possible dans leur camp et nos attaquants ont fait ce qu'il fallait", a analysé après le match le joueur de Tampa Bay, Blake Coleman.