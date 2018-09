Watson (Nashville) suspendu 27 matches pour violences conjugales

"La décision prise ce mercredi est nécessaire et correspond aux vues fermement arrêtés de la NHL qui ne peut pas et ne veut pas tolérer ce type de comportement", a expliqué le patron de la NHL, Gary Bettman. Watson, 26 ans, avait été interpelé en juin après une altercation avec sa compagne dans une station-service de Franklin, dans le Tennessee. Il avait reconnu avoir bousculé sa compagne. De son côté, elle avait expliqué que des marques rouges trouvées sur son corps avaient été causées par Watson.

Watson ne pourra participer aux matches de préparation des Predators, ni aux 27 premières rencontres de la saison 2018-19, ce qui lui permettra de rejouer le 3 décembre au plus tôt. Il a fait appel de cette sanction. L'attaquant, qui a fait toute sa carrière NHL à Nashville, a marqué 14 buts en saison régulière et cinq buts de plus durant les playoffs en 2017-18. Nashville, finaliste de la Coupe Stanley en 2017, a été éliminé au 2e tour des play-offs 2018 par Winnipeg (4-3).