Hockey sur glace

Pékin 2022 - Hockey sur glace - Quand un arbitre de ROC-Suisse subit la loi des joueurs

Pékin 2022 - Hockey sur glace - Décidément, la rencontre entre Russes et Suisses aura donné lieu à beaucoup de moments forts et de coups. Cette fois-ci, un arbitre a subi la loi d'un joueur suisse... et deux fois ! Retrouvez cette séquence impressionnante et à la première personne. Suivez les Jeux Olympiques de Pékin en intégralité sur Eurosport !

00:00:19, il y a 8 heures