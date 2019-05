L'IndyCar prône la sécurité. Ainsi, à partir de 2020, les monoplaces seront équipées d'un pare-brise, a annoncé ce vendredi l'organisation. Ce pare-brise en polycarbonate sera fixé à l'avant du cockpit, ancré dans un cadre en titane rappelant le halo, le dispositif en forme de bréchet utilisé en Formule 1 depuis 2018.

L'Aeroscreen avait été testé en F1

"La charge supportée devrait être de 150 kilonewtons (kN), ce qui correspondrait à celle exigée par la Fédération internationale de l'automobile (FIA) pour le halo", peut-on lire dans un communiqué diffusé par la suite.

L'Aeroscreen (le nom de ce dispositif) est développé par Red Bull Advanced Technologies. Il l'avait initialement été pour la F1 à partir de 2016, mais la FIA avait préféré le halo jugé plus résistant et plus facilement intégrable.

L'IndyCar utilise depuis le Grand Prix d'Indianapolis qui s'est tenu les 10 et 11 mai un appendice appelé Advanced Frontal Protection (AFP) fixé à l'avant du cockpit et destiné dévier les débris. L'IndyCar espère tester ce dispositif à l'été et le fournir aux équipes à l'automne.