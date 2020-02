Après le Dakar 2020 en Arabie saoudite, Fernando Alonso se fixe un nouveau défi. Le 24 mai prochain, il participera aux 500 Miles d'Indianapolis avec Arrow McLaren SP. S'il avait abandonné après 27 tours en 2017, l'Espagnol n'avait pas réussi à devancer les 33 pilotes qualifiés pour la course finale en 2019. Lors de l'édition 2020, le double champion du monde de Formule 1 (2005 et 2006) sera forcément revanchard.

"Il s'agit de l'une des courses les plus emblématiques du sport automobile. Je suis extrêmement heureux de pouvoir y être en mai prochain. L'an passé, nous avons connu quelques problèmes et les choses ne se sont pas passées comme nous l'espérions. Cette année, notre objectif est de remporter la course", a assuré ce mardi Fernando Alonso dans un entretien accordé à Sky Sports et NBC Sports.