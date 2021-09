Indycar

Dépassement osé, contact sans conséquence : Grosjean monte sur le podium à Laguna Seca

INDYCAR - Romain Grosjean (Dale Coyne, monoplace violette N.51) a pris la 3e place du GP de Monterey, 15e et avant-dernière manche de la saison. Le Français est monté pour la 3e fois sur le podium cette année. Les deux autres Français engagés, Simon Pagenaud et Sébastien Bourdais, ont terminé respectivement 8e et 14e. L'Américain Colton Herta a remporté la course.

00:02:55, il y a 2 heures