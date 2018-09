Fernando Alonso se rapproche d'une reconversion à plein temps outre-Atlantique

Fernando Alonso, qui quittera la Formule 1 à la fin de la saison, a qualifié de "journée positive" mercredi sa séance d'essais au volant d'une monoplace de l'écurie Andretti, sans indiquer s'il avait l'intention de rejoindre le championnat IndyCar en 2019.

"C'était une bonne journée, une journée fun, j'aime tester de nouvelles voitures et tester une Formule Indy sur un circuit routier, c'est spécial", a expliqué le double champion du monde espagnol, selon des propos rapportés par les organisateurs du championnat. "J'ai eu la chance de piloter sur piste mouillée, intermédiaire et sèche, je me suis bien senti dans toutes les conditions de piste, la météo nous a été favorable, avec un peu de vent dans l'après-midi, mais c'était une journée positive", a-t-il ajouté.

Ces tests ont eu lieu sur le circuit du Barber Motorsports Park, en Alabama, où le pilote McLaren a retrouvé les dirigeants et les mécaniciens d'Andretti qu'il avait côtoyés lors des 500 miles d'Indianapolis en 2017 sur un circuit ovale, sa seule expérience en IndyCar jusque là. "D'instinct, un circuit routier me convient mieux, parce que c'est ce à quoi je suis habitué depuis le début de ma carrière, mais les 500 miles d'Indianapolis étaient une expérience extraordinaire, c'est du 50/50" entre les deux types de tracés, a-t-il ajouté.

Alonso, 37 ans, n'a en revanche donné aucune indication sur ce qu'il comptait faire à l'issue de sa carrière en F1, discipline où il ne s'est plus imposé depuis 2013.