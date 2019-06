Josef Newgarden (Penske) a repris les commandes du Championnat IndyCar en remportant samedi le Grand Prix de Détroit, perturbé par la pluie.

L'Américain a résisté à son compatriote Alexander Rossi (Andretti), 2e à 8237/10000e, pour signer la douzième victoire de sa carrière, sa deuxième de l'année. Le Japonais Takuma Sato (Andretti) complète le podium, à plus de onze secondes du vainqueur du jour.

Le départ de la course, la première des deux épreuves au programme du week-end dans les rues de Détroit, a été retardée de plus d'une heure en raison de la pluie. Lorsque les monoplaces ont pu s'élancer, la course a été suspendue à plusieurs reprises après des accrochages et abandons sur la piste encore détrempée.

Le Néo-Zélandais Scott Dixon (Chip Ganassi), champion IndyCar en titre, a ainsi été contraint à l'abandon, une première pour lui depuis deux ans. La course a été réduite à 43 tours au lieu des 70 initialement prévus.

"Il a fallu faire preuve de beaucoup de sang-froid et garder son calme, car la course a été compliquée et longue", a expliqué Newgarden qui a fait la différence en chaussant, une fois la piste asséchée, ses pneus slicks parmi les premiers. "Mais notre voiture est vraiment bien sur ce circuit, le moteur Chevrolet fait des merveilles", a-t-il ajouté.

Newgarden, champion IndyCar en 2017, a repris les commandes du classement général avec 25 points d'avance sur son coéquipier, le Français Simon Pagenaud.

Pour sa première course depuis son sacre au 500 miles d'Indianapolis, le week-end dernier, Pagenaud n'a jamais été en position de s'imposer et a terminé à la 6e place, à douze secondes de Newgarden.

"Je suis vraiment content de ma course, je me suis régalé sur la pluie, ce sont mes conditions préférées", a souligné Pagenaud, parti en septième position sur la grille de départ.

"Cette 6e place est un bon résultat, qui pourrait faire la différence en fin de saison dans la course au titre", a-t-il insisté. La prochaine course a lieu dès ce dimanche, toujours sur le circuit urbain de Détroit.

Classement du Grand Prix de Détroit, comptant pour le Championnat IndyCar, disputé samedi, et classement général du Championnat IndyCar:

Classement du Grand Prix de Détroit:

1. Josef Newgarden (USA/Penske) les 43 tours en 1 h 15 min 30 sec 5932/10000e

2. Alexander Rossi (USA/Andretti) à 0.8237

3. Takuma Sato (JPN/Rahal Letterman Lanigan) à 11.4760

4. Felix Rosenqvist (SWE/Chip Ganassi) à 11.8833

5. Ryan Hunter-Reay (USA/Andretti) à 12.2263

6. Simon Pagenaud (FRA/Penske) à 12.5127

7. Graham Rahal (USA/Rahal Letterman Lanigan) à 13.1515

8. Zach Veach (USA/Andretti) à 14.0022

9. James Hinchcliffe (CAN/Arrow Schmidt Peterson) à 15.2409

10. Spencer Pigot (USA/Ed Carpenter) à 16.1462

11. Sébastien Bourdais (FRA/Dale Coyne) à 16.9309

...

Classement général du Championnat IndyCar (après sept des 17 courses):

1. Josef Newgarden (USA/Penske) 303 points

2. Simon Pagenaud (FRA/Penske) 278

3. Alexander Rossi (USA/Andretti) 270

4. Takuma Sato (JPN/Rahal Letterman Lanigan) 238

5. Scott Dixon (NZL/Chip Ganassi) 211

6. Will Power (AUS/Penske) 196

7. Ryan Hunter-Reay (USA/Andretti) 187

8. James Hinchcliffe (CAN/Arrow Schmidt Peterson) 167

9. Spencer Pigot (USA/Ed Carpenter) 153

10. Graham Rahal (USA/Rahal Letterman Lanigan) 149

...

12. Sébastien Bourdais (FRA/Dale Coyne) 143

...