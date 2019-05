Le Français Simon Pagneaud (Penske) a décroché dimanche la pole position pour la 103e édition des 500 miles d'Indianapolis qui aura lieu le 26 mai. Pagenaud, sacré champion IndyCar en 2016, a terminé à la première place du "Fast Nine", la séance de qualifications réservés aux neuf meilleurs pilotes de la journée de samedi. Il avait signé le 3e chrono la veille.

Pagenaud, 35 ans, a bouclé ses quatre tours du célèbre circuit ovale d'Indianapolis en 2 min 36 sec 5271/10000e, soit une vitesse moyenne de 370,1 km/h. Il a devancé deux pilotes de l'écurie Ed Carpenter, les Américains Ed Carpenter et Spencer Pigot. Pagenaud avait terminé 6e des 500 miles d'Indianapolis en 2018, son meilleur résultat dans l'une des courses les plus prestigieuses du sport automobile. La semaine dernière, il avait remporté pour la troisième fois le Grand Prix d'Indianapolis, tracé en partie sur le circuit ovale d'"Indy".

"Cette pole, c'est vraiment quelque chose de spécial, c'est incroyable. Gagner la semaine dernière ici était fort, mais décrocher la pole, c'est fou", a déclaré Pagenaud. "C'est la plus grande course du monde, je suis au septième ciel (...) On est dans une bonne dynamique, on a la meilleure voiture, le meilleur moteur, mais les 500 miles sont une course très longue, tout peut arriver", a-t-il prévenu.

Il faut remonter à 1920 pour trouver trace du dernier Français, Gaston Chevrolet, à s'être imposé à Indianapolis.