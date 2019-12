"La Russie n'a aucune chance de gagner son appel", estime le patron de la Rusada

Le coup de massue est tombé ce lundi matin pour la Russie, exclue pour quatre ans des Jeux olympiques et de tout championnat du monde. "Il n'y a aucune chance de gagner devant un tribunal", a estimé Iouri Ganous, le patron de l'agence antidopage Rusada, concernant un possible appel devant le TAS. Le conseil de surveillance de Rusada doit, selon M. Ganous, décider le 19 décembre si un appel sera déposé pour contester l'exclusion de la Russie pendant quatre ans des JO et de tout championnat du monde, décidée par l'AMA pour punir Moscou d'avoir récidivé dans la triche en falsifiant des données de contrôles.

"C'est une tragédie. Les sportifs propres voient leurs droits limités", a regretté Iouri Ganous, qui depuis des semaines dénonce les manipulations de données orchestrées selon lui par des hauts responsables russes pour couvrir des sportifs dopés. Des Russes pourront toujours participer aux grandes compétitions, mais sous drapeau neutre et sans que l'hymne national ne retentisse.

Plusieurs fédérations russes se sont déjà dites prêtes à envoyer leurs sportifs au JO de Tokyo 2020, même si le drapeau russe n'y flottera pas. Pour le président de la Fédération russe de natation, Vladimir Salnikov, cité par l'agence Ria Novosti, "il faut aller aux JO quelle que soit la situation". "Bien sûr qu'on préfère que nos sportifs participent sous drapeau russe et entendent l'hymne de leur pays. Mais les circonstances peuvent être autres, (...) personne n'a le droit de priver les sportifs innocents de leurs rêves", a-t-il ajouté.

Le patron de la fédération de handball, Sergueï Chichkarev, a lui aussi affirmé que les équipes russes participeront à la compétition même si le drapeau russe n'est pas hissé aux JO d'été 2020 à Tokyo. Avant de promettre que la Russie allait se battre avec un "acharnement particulier" pour remporter le mondial féminin en cours au Japon.