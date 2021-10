Pour marquer les 100 jours qui nous séparent des Jeux Olympiques de Beijing 2022, Eurosport accompagne le public français vers Pékin. Tout au long de l’hiver, les téléspectateurs et internautes sont ainsi aux premières loges pour suivre les athlètes français à l’occasion de la diffusion, sur Eurosport, des Coupes du monde et Championnats du monde de leurs disciplines : ski alpin, biathlon, ski nordique, saut à ski, snowboard, ski freestyle, short track, patinage artistique, luge… Une rampe de lancement avant de les célébrer à l’occasion des Jeux Olympiques d'hiver qui seront à suivre, du 4 au 20 février 2022, en intégralité sur les plateformes d’Eurosport grâce à une offre riche et exhaustive. Pendant l'événement, Eurosport diffusera plus de 1000 heures de compétition en direct sur ses plateformes télévisées et numériques.

Au-delà de l'exhaustivité des compétitions, la couverture éditoriale d'Eurosport sera marquée par des technologies de premier rang. Afin de garantir une expérience inédite, Le Cube Eurosport, système de réalité mixte multi-primé, permettra une analyse aussi bien pointue que didactique, l'occasion également de rapprocher le public des athlètes présents à Pékin.

ROAD TO BEIJING 2022

À compter du 23 novembre, Eurosport lance un tout nouveau programme autour de la préparation des athlètes pour Beijing 2022 parmi lesquels les stars internationales des sports d'hiver. Déclinée en 10 épisodes d'une heure, "Winter Pass" sera présentée par Radzi Chingyangya, grande figure de la télévision outre-Manche. De Saint-Moritz à Heerenveen en passant par le circuit des Four Hills et bien d'autres destinations, ce dernier parcourra la planète pour nous faire découvrir ou redécouvrir les grandes épreuves olympiques.

Chaque épisode de "Winter Pass" emmènera les téléspectateurs à la rencontre des athlètes en quête de gloire olympique, tout en célébrant certains des olympiens d'hiver emblématiques d'autrefois comme Hermann Maier, Matty Nykanen et Steven Bradbury au cours de "Essential Olympic Stories powered by Bridgestone". Ces formats seront également disponibles sur l'appli Eurosport et Eurosport.fr.

Enfin, à 100 jours de l'événement tant attendu, les plateformes numériques d’Eurosport se parent de leurs habits olympiques. Sur le site Eurosport.fr et l’application Eurosport une section 100% dédiée à Pékin 2022 dresse toute l’actualité des athlètes français, relayée également sur les réseaux sociaux d’Eurosport.

