Ils sont venus à Pékin pour entrer dans la lumière, mais ils avancent le plus souvent presque totalement masqués. Ce n’est pas nouveau mais, lors de ces Jeux, certains skieurs ou biathlètes ont interloqué un grand nombre de téléspectateurs. Non pas en raison de leurs performances admirables skis au pied ou carabine en main, mais bien à cause… de leur style. C’est qu’il est perturbant de les voir, eux qui sont déjà bien emmitouflés dans leurs combinaisons, avec bonnet et cache-cou, avancer avec des bandes, tantôt noires, tantôt beiges, sur les joues, les pommettes et le nez.

L’exemple le plus parlant dans ces Jeux pour le public français concerne la biathlète Anaïs Chevalier-Bouchet, qui a décroché deux médailles d’argent jusqu’ici, en relais mixte et sur l’individuel, la tête bien au chaud. Mais il ne faut pas s’y méprendre : ces petits accessoires n’ont rien d’un effet de mode. Ils sont bien là pour remplir un but précis : protéger les sportifs du froid qui met leur organisme à rude épreuve.

Si l’absence de neige a forcé l’organisation chinoise à construire des pistes 100% artificielles, les officiels n’ont pas eu à prier pour que le thermomètre soit clément : depuis le début des épreuves à Yanqing, à 1 600 mètres d’altitude, les olympiens se sont disputés les médailles dans des températures aux alentours de -20 degrés, avec des ressentis allant jusqu’à -28, en raison d’un vent froid et sec, qui a d’ailleurs perturbé l’épreuve de descente en début de compétition.

Quand il fait -20 degrés, avec la vitesse on a vite tendance à se brûler le nez et les pommettes

De quoi forcer tout un chacun à se couvrir un maximum, car les descendeurs, pour ne citer qu'eux, risquent, avec de telles conditions, de s'abîmer le visage : "Quand il fait -20 degrés, avec la vitesse on a vite tendance à se brûler le nez et les pommettes. Donc on est obligés de mettre du scotch pour se protéger sinon on peut se les brûler définitivement. Quand on passe les - 20, on assure le coup. Le visage, c’est le seul endroit découvert", racontait, avant l’Olympiade, le médaillé d’argent en descente Johan Clarey au journal Ski Chrono.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les sportifs sont poussés à de telles extrémités. Déjà utilisés sur certaines épreuves de Coupe du monde, quand le thermomètre descend trop bas, la pratique avait déjà interloqué il y a 4 ans à Pyeonchang. "C’est pratique, car ça épouse bien la forme du visage, ça se décolle facilement et la colle n’agresse pas la peau", a complété, pour Le Parisien, le médecin de l’équipe de France Stéphane de Jesus.

"Le but, c’est de laisser dénudé le moins possible de parties de son corps exposées au froid, ce qui pourrait les faire geler quand la température descend trop bas, raconte le praticien. Pour l’instant, nous ne déplorons pas de lésions cutanées au sein de l’équipe causées par le froid sur ces zones, donc ça joue quand même un rôle", avoue de Jesus. Une protection qui s’ajoute à une panoplie de petites astuces très répandues chez les athlètes, de la crème chauffante utilisée par Tessa Worley pour ses articulations, à la couture, à laquelle s’est mise Chevalier-Bouchet pour renforcer la protection de ses gants. Une façon de plus de vérifier que, dans le sport de haut niveau, tout est une question de détails.

