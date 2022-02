Le V de la victoire. Symbole prémonitoire d’une quinzaine dorée pour la France ? La délégation bleue a en tout cas marqué de son empreinte la cérémonie d’ouverture des XXIVe Jeux Olympiques d’hiver, tenue ce vendredi à Pékin. Emmené par Tessa Worley et Kevin Rolland, qui tour à tour ont fièrement porté le drapeau bleu-blanc-rouge, le contingent français a fait preuve d’imagination en adoptant la forme d’un V pour pénétrer l’immense patinoire du Nid d’Oiseau. Longue d’un peu plus de deux heures et sobre dans son ensemble, la cérémonie s’est conclue par le traditionnel allumage de la flamme olympique, nichée dans un flocon géant.

"C'est le début du printemps" : la cérémonie d'ouverture est lancée avec un tableau féérique

Déjà aux manettes de la flamboyante et très spectaculaire cérémonie des Jeux d’été de Pékin 2008, Zhang Yimou avait promis cette fois-ci une mise en scène moins tape à l'œil. Le réalisateur chinois a tenu parole. Le show visuel s’est ouvert de manière plutôt anachronique avec la célébration du "début du printemps”, de longs bâtons verts s’agitant au gré du vent sur l’immense patinoire de l’enceinte.

Les 91 nations représentant les 2874 athlètes qualifiés pour ces JO ont ensuite débuté leur défilé. La Grèce en tête, comme le veut la tradition, et le pays organisateur en conclusion, la Chine. Et au milieu, en 47e position du cortège, la France et son V, l’une des images fortes de cette cérémonie d’ouverture.

Plus d'infos à suivre...

