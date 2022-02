Le grand rendez-vous : Un statut à confirmer pour les biathlètes françaises

On aurait pu choisir le slalom hommes mais n'est-ce pas le biathlon qui est à la mode cet hiver ? Actuelle leader du classement de la Coupe du monde, la France a un statut à confirmer sur ce relais 4x6km féminin (départ à 8h45). Pendant que Quentin Fillon-Maillet prend la lumière avec ses 5 médailles, le biathlon français féminin n'est pas en reste avec les médailles d'argent de Julia Simon et Anaïs Chevalier-Bouchet lors du relais mixte et une autre breloque argentée pour cette dernière sur la poursuite 15 km individuel. Ce relais est donc l'occasion pour Anaïs Bescond, en dedans dans cette quinzaine, et Justine Braisaz-Bouchet de ne pas repartir bredouille de ces Jeux Olympiques 2022.

En état de forme disparate, la France veut confirmer les belles promesses entrevues en Coupe du monde. Vainqueur à Östersund et à Ruhpolding, sur le podium des deux autres courses à Hochfilzen et Antholz-Anterselva, le relais tricolore fait partie des favoris mais devra faire avec la concurrence et notamment celle de la Norvège de Marte Olsbu Roeiseland. A l'image de "QFM", elle est sur un nuage en Chine avec trois médailles d'or (sprint, poursuite, relai mixte) et une en bronze (15km individuel).

On a hâte de savoir

Si Clément Noël va enfin se retrouver. Il y a quatre ans, le skieur français s'était fait un nom lors du slalom des Jeux Olympiques de Pyeongchang. Pour seulement quelques centièmes, le Vosgien avait dû faire une croix sur une médaille de bronze. Quatre ans après, fini l'insouciance de ses débuts, il fait désormais partie des favoris, lui qui a terminé second du classement général de la discipline ces trois dernières saisons. Mais si le sourire est bien présent sur son visage depuis son arrivée à Pékin, l'interrogation plane.

Pourquoi ? Car le Français reste sur un mois de janvier compliqué avec des résultats loin de son talent. De quoi lui faire perdre confiance ? C'est mal connaitre le personnage qui a pris du repos et fait un entraînement en Italie avant de s'envoler vers la Chine. D'ailleurs pourquoi douter quand les six slaloms de l'hiver ont connu six vainqueurs différents ? Et il en fait partie.

Si Marte Roeiseland va devenir la première athlète à pouvoir croire au Grand Chelem. Déjà entrée dans la légende des Jeux d'hiver après son sacre lors du 10km individuel, elle en veut plus et vise le 6 sur 6 avec le relais et la mass start. Avec le quatuor norvégien, elle fait office d'équipe à battre sur le relais 4x6km et on ne voit pas comment elle pourrait ne pas décrocher une nouvelle médaille, surtout avec Tiril Etkoff, double médaillée à Pékin, comme lieutenante. Reste à savoir si ce sera une 4e en or, une première en argent ou une seconde en bronze. Une chose est sûre, Roeiseland a été mise sous pression par la 5e médaille de Fillon Maillet dans ces Jeux et aura à coeur de garder le rythme, après avoir vu les Norvégiens prendre l'or sur le relais hommes.

On se demande aussi

Si Minjeong Choi va conserver son titre en patinage de vitesse. Couronnée d'or il y a quatre ans chez elle en Corée du Sud, Choi s'avance comme la favorite à sa propre succession sur le 1 500 m femmes en patinage de vitesse. En plus de savoir si la Coréenne va faire le doublé, on a aussi l'envie de voir nos Françaises Gwendoline Daudet et Tifany Huot Marchand passer le cut des quarts de finale.

Si Colby Stevenson va poursuivre sa belle aventure. Le skieur américain a décroché la médaille d'argent la semaine passée en Big Air. Une performance qui pourrait passer à première vue inaperçue. Mais Stevenson revient de loin, Le skieur américain a décroché la médaille d'argent la semaine passée en Big Air. Une performance qui pourrait passer à première vue inaperçue. Mais Stevenson revient de loin, lui qui a été victime d'un grave accident de voiture il y a six ans , et qui avait frôlé la mort. Pour confirmer sa renaissance, il tentera d'aller chercher l'or olympique sur l'épreuve de slopestyle (finale à partir de 2h30), qu'il affectionne tout particulièrement. Il a terminé à la 6e place des qualifications, mardi, à 7 points d'Andri Ragettli.

Le chiffre à avoir en tête

Les Français en lice

Biathlon

Relais 4 x 6 km : Julia Simon, Anaïs Chevalier-Bouchet, Anaïs Bescond, Justine Braisaz-Bouchet

Ski Alpin

Slalom hommes : Clément Noël, Alexis Pinturault

Ski de fond

Sprint femmes : Mélissa Gal, Léna Quintin

Sprint hommes : Hugo Lapalus, Richard Jouve

Patinage de vitesse

1500m femmes : Gwendoline Daudet, Tifany Huot Marchand

Les finales de mercredi

Ski acrobatique

2h30 : Slopestyle Hommes

12h : Saut acrobatique hommes

Ski alpin

3h15 : Première manche du slalom hommes

6h45 : Deuxième manche du slalom hommes

Biathlon

8h45 : Relais 4 x 6km femmes

Ski de fond

12h : Sprint classique par équipes femmes

12h30 : Sprint classique par équipes hommes

Patinage de vitesse

13h32 : Relais 5 000m hommes

14h11 : 1500 m femmes

