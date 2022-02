Qui d'autre que lui ? Quentin Fillon Maillet a illuminé Pékin avec ses prouesses. Avec ses deux médailles d'or (individuel et poursuite) et ses trois médailles d'argent (sprint, relais, relais mixte), le Jurassien a porté vers les sommets la délégation tricolore qui a vécu au rythme de ses succès. Et après cette quinzaine historique, il est logiquement récompensé de ses exploits en étant désigné porte-drapeau français pour la cérémonie de clôture dimanche.

S'il n'est pas parvenu vendredi à écrire l'histoire en devenant le premier sportif à remporter six médailles en craquant sur la mass-start, Quentin Fillon Maillet est l'homme des JO 2022 côté français. A Pékin, il a réussi une razzia qu'aucun athlète français n'avait réussi avant lui aux Jeux d'hiver sur une même édition.

S'il succède à Gabriella Papadakis - désignée à Pyeonchang en 2018 -, Quentin Fillon Maillet reprend une tradition du biathlon tricolore. Martin Fourcade avait en effet eu cet honneur à Sotchi en 2014 quatre ans après Sandrine Bailly à Vancouver.

