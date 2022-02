Jeux Olympiques

Pékin 2022 - Clarey et Chevalier en argent, Worley se loupe sur le géant : retrouvez le film du jour

Pékin 2022 - Une journée en argent pour les Bleus. Johan Clarey sur la descente et Anaïs Chevalier sur l'individuel ont obtenu les 2e et 3e médaille de l'équipe de France. Ce lundi, nous avons aussi vécu les loupés de Tessa Worley et Mikaela Shiffrin sur le géant ou encore sans oublier le short track. Retrouvez le film du jour et suivez les Jeux Olympiques de Pékin en intégralité sur Eurosport !

00:03:05, Hier à 15:34