C'est l'un des drapeaux les plus connus du monde et de l'histoire du sport. Créé en 1913 par Pierre de Coubertin, le drapeau olympique est l'un des symboles les plus forts des Jeux Olympiques. Symboles de l'universalité de l'esprit olympique, les cinq anneaux représentent les cinq continents qui participent aux Jeux : l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe et l'Océanie.

Et concernant les couleurs des anneaux ? Si beaucoup estiment qu'elles représentent aussi les cinq continents, le Comité international olympique a réfuté cette interprétation. Les six couleurs – le bleu, le noir, le rouge, le jaune, le vert ainsi que le fond blanc – représentent en réalité les couleurs des drapeaux des pays participant aux Jeux Olympiques. Comme un autre symbole d'universalité et d'union autour du sport.

