Les Jeux de Tokyo seront importants à double titre pour l'équipe de France olympique cet été. Au-delà de l'objectif nippon en lui-même, cette quinzaine aura valeur de test à seulement trois ans du grand rendez-vous "Paris 2024", où le sport français n'aura pas le droit de passer au travers. En 2017, alors qu'elle était ministre des Sports, Laura Flessel avait évoqué une ambition très élevée : doubler le nombre de médailles par rapport aux Jeux de Rio, soit un objectif d'environ 80 médailles pour 2024.

Un horizon jugé irréaliste par beaucoup, mais Tokyo devrait justement permettre de mesurer s'il a la moindre chance d'être atteint. Dans l'idéal, il faudrait que l'été 2021 marque un pas en avant, cinq ans après Rio. Pourtant, il est peu probable que ce soit le cas. Au début de l'année 2020, évoquant les chances tricolores à Tokyo avant que ne frappe la pandémie du Covid-19, entraînant le report d'un an des Jeux, Claude Onesta, responsable de la haute performance à l'Agence nationale du sport, s'était montré plus que prudent :

"On va avoir un niveau de médailles dans la fourchette 35/42, malgré les 38 podiums en plus ajoutés aux Jeux avec les disciplines supplémentaires (skateboard, surf, escalade etc.). Nous avons un affaiblissement général, on est sur une courbe descendante. La concurrence travaille mieux que précédemment. Une médaille à gagner, aujourd'hui, c'est plus compliqué, plus cher qu'il y a 10 ou 15 ans. Si on ne transforme pas notre organisation, on va subir de façon plus forte cette concurrence améliorée".

Le grand bond en avant des Pays-Bas

Où en sommes-nous aujourd'hui, 14 mois après ces déclarations plutôt pessimistes ? Si elle a ajouté de l'incertitude pour toutes les nations dans leur préparation, la crise sanitaire n'a pas non plus drastiquement changé la donne. Après les 42 médailles de 2016 au Brésil, la France devrait ainsi avoir du mal à faire beaucoup mieux.

A 100 jours du coup d'envoi des Jeux de la XXXIIe olympiade, l'agence Gracenote a dévoilé ses prévisions, pays par pays, comme elle le fait avant chaque édition. Pour cela, elle prend en compte toute une série de données, basée notamment sur les résultats des grandes compétitions sportives depuis les Jeux de Rio, "afin d'identifier les athlètes les plus à même de connaitre le succès."

Comme tout indicateur, il doit évidemment être pris avec des pincettes, d'autant que, comme le souligne Gracenote, "en raison de l'impact de la pandémie du Covid-19, les Jeux de Tokyo s'annoncent comme les plus imprévisibles de l'histoire." Dans ses projections, Gracenote place les Etats-Unis en tête du tableau des médailles, mais en léger retrait par rapport à 2016 (114 podiums contre 121 à Rio). Viendraient ensuite la Chine (85 médailles), la Russie (73, sachant que l'incertitude règne toujours autour du sort de bon nombre d'athlètes russes), le Japon (59) et les... Pays-Bas, qui effectueraient une progression remarquable avec 46 médailles contre 19 en 2016.

9e place au tableau des médailles ?

Dans ce classement prévisionnel, la France apparait au 6e rang en nombre de médailles, en franchissant à nouveau la barre des 40 médailles. Gracenote prévoit ainsi 41 podiums pour l'équipe de France, mais seulement neuf en or. Selon le tableau officiel des médailles du CIO, qui privilégie le nombre de titres au nombre global de médailles, les Bleus reculeraient dès lors au 9e rang.

En volume, les prévisions de Gracenote apparaissent cohérentes avec le réel potentiel tricolore, et dans la fourchette haute évoquée par Claude Onesta. Pour information, avant les Jeux de Rio, Gracenote avait plutôt surestimé le potentiel français avec un prévisionnel de 47 médailles pour 12 titres. La France avait quitté Rio de Janeiro avec 42 podiums et 10 titres.

Entrons maintenant dans le détail. Sur ces 42 médailles, le judo et l'escrime apporteraient la plus grosse part, avec respectivement sept et cinq podiums, mais sans or pour les judokas et, surtout, en dehors de l'épreuve par équipes, seules les filles monteraient sur le podium. Pas de troisième titre consécutif donc pour Teddy Riner, et pas même de médaille pour la star du judo français. Son manque de compétition ces derniers mois le dessert.

Parmi les autres têtes d'affiche du sport tricolore, Kevin Mayer se couvrirait bien d'or en décathlon, lui, quatre ans après sa deuxième place à Rio, alors que Julian Alaphilippe serait en argent sur la course en ligne en cyclisme. En handball, l'équipe de France masculine manquerait quant à elle le podium pour la première fois depuis les Jeux d'Athènes en 2004.

Plus encore que pour l'approche générale, l'aspect nominatif présente un caractère très aléatoire. On le sait, les Jeux Olympiques, ce sont des rendez-vous manqués, des divines surprises, et, fort heureusement, les destins olympiques des champions et des équipes ne se décident pas à travers des algorithmes. D'autant qu'une nouvelle estimation doit être faite au mois de juillet, une fois tous les qualifiés dans tous les sports connus. En attendant, prenez-le comme un jeu, même si, dans sa globalité, il délivre des indicateurs intéressants sur le potentiel de médailles des différentes délégations.

Les 41 médailles françaises à Tokyo pour Gracenote

Médaille Sport Athlète Discipline Or Athlétisme Kevin Mayer Décathlon Or Cyclisme Benjamin Thomas Omnium Or Escrime Enzo Lefort Fleuret Or Escrime - Epée par équipes H Or Karaté Steven Da Costa -67kg Or Natation eau libre Marc-Antoine Olivier 10km H Or Pentathlon moderne Valentin Belaud Individuel H Or Triathlon - Epreuves par équipes Or VTT Pauline Ferrand-Prévot Cross-Country F Argent Basketball 3x3 - Tournoi F Argent BMX Sylvain André Individuel H Argent Cyclisme Route Julian Alaphilippe Course en ligne H Argent Escrime - Sabre par équipes F Argent Judo Romane Dicko +78kg F Argent Judo Amandine Buchard Nordmeyer 52kg F Argent Judo Clarisse Agbegnenou 63kg F Argent Judo Madeleine Malonga 78kg F Argent Judo - Epreuves par équipes Mixte Argent Natation - Relais 4x100m F Argent Pentathlon moderne Valentin Prades Individuel H Argent Voile Pierre Le Coq RS:X Argent VTT Jordan Sarrou Cross-Country H Bronze Athlétisme Alexandra Tavernier Marteau F Bronze Athlétisme Yohann Diniz 50km marche Bronze Aviron - Deux sans barreur Bronze Basket - Tournoi H Bronze Boxe Billal Bennama Poids mouches Bronze Boxe Sofiane Oumiha Poids légers Bronze Canoé-Kayak Maxime Beaumont K1 200m Bronze Cyclisme Piste - Vitesse par équipes H Bronze Cyclisme Piste - Madison F Bronze Equitation - Concours complet par équipes Bronze Escrime Yannick Borel Epée H Bronze Escrime - Fleuret par équipes H Bronze Handball - Tournoi F Bronze Haltérophilie Dora Tchakounte 59kg Bronze Judo Sarah-Leonie Cysique 57kg Bronze Judo Margaux Pinot 70kg Bronze Tir Clément Bessaguet Pistolet 25m Bronze Triathlon Vincent Luis Individuel H Bronze Voile Charline Picon RS:X

Le tableau des médailles prévisionnel

Pays Or Argent Bronze Total 1. Etats-Unis 43 30 41 114 2. Chine 38 23 24 85 3. Japon 34 16 9 59 4. Russie 23 24 26 73 5. Pays-Bas 16 16 14 46 6. Australie 12 13 15 40 7. Grande-Bretagne 11 12 13 36 8. Allemagne 11 11 12 34 9. France 9 13 19 41 10. Italie 8 10 15 33

