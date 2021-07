Les porte-drapeaux tricolores sont connus ! Pour la première fois emmenée par un binôme homme-femme à Tokyo dans un peu moins de trois semaines, la délégation française sera représentée par la judokate Clarisse Agbegnenou et le gymnaste Samir Aït Saïd lors de la cérémonie d'ouverture.

Si l'identité de la représentante féminine semblait probable pour la judokate, qui visera l'or olympique au Japon après l'argent il y a cinq ans à Rio, celle de Samir Aït Saïd est une vraie surprise. Le gymnaste de 31 ans, champion d'Europe en 2013 et médaillé de bronze aux championnats du monde en 2019, faisait figure d'outsider dans la liste des candidats dans laquelle étaient notamment présents Florent Manaudou ou Renaud Lavillenie.

Un objectif d'une "quarantaine de médaille" pour ces Jeux

Les deux athlètes tricolores succèdent donc à Teddy Riner, porte-drapeau victorieux en 2016 aux Jeux de Rio. On leur souhaite autant de réussite, au sein d'une délégation tricolore de 378 homme et femmes ayant pour objectif de ramener "une quarantaine de médailles" en France. C'est le CNOSF et sa nouvelle présidente Brigitte Henriques qui ont fixé cet objectif, crucial avant les Jeux de 2024 à Paris.

L'équipe de France paralympique a aussi révélé le nom de ses porte-drapeaux, et il s'agira de Stéphane Houdet (tennis fauteuil) et Sandrine Martinet (parajudo). Les deux athlètes ont déjà connu l'or sur des Olympiades, en 2016 pour Martinet, et à deux reprises pour Houdet, en 2008 et 2016.

