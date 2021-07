Tokyo 2020

Une année après leur report, les Jeux de Tokyo auraient pu être ceux de "l'après". Mais la situation sanitaire mondiale étant ce qu'elle est depuis seize mois, cette édition des JO est bien celle du "pendant". Le monde n'est pas sorti de la crise du Covid et, malgré les efforts du Japon et des organisateurs des Jeux de la XXXIIᵉ olympiade, Tokyo et ses sites ne sont pas protégés par une bulle hermétique. Ce que Toshiro Muto, patron du comité organisateur, a rappelé ce mardi, lors d'une conférence de presse.

En cause, évidemment, les cas de coronavirus déclarés dans la capitale du Japon. Ces dernières vingt-quatre heures, pas moins de 9 nouveaux cas ont été déclarés sur les sites des Jeux de Tokyo de cette année 2021. Le dernier en date étant l'entraîneur tchèque de beach-volley Simon Nausch. Lundi, c'est un joueur de beach-volley tchèque, Ondrej Perusic, avait également été testé positif au coronavirus. A cette heure, le total de cas positifs déclarés est de 67. Les épreuves doivent formellement commencer mercredi, avant la cérémonie d'ouverture programmée vendredi.

De Tokyo à Fukushima, les sites des Jeux Olympiques

"On ne peut pas prévoir ce qu'il va se passer avec le nombre de cas positifs au coronavirus. Nous devrons donc continuer à discuter s'il y a un pic". Avant d'ajouter : "Nous avons convenu qu'en fonction de la situation du coronavirus, nous convoquerons à nouveau les pourparlers à cinq. À ce stade, les cas de coronavirus peuvent augmenter ou diminuer, nous réfléchirons donc à ce que nous devrons faire lorsque la situation se présentera." Les premiers cas positifs au coronavirus ont été détectés dimanche. Interrogé sur ce sujet des plus sensibles mardi, Toshiro Muto s'est montré d'une prudence extrême :Avant d'ajouter :

