Teddy Riner, insuffisamment remis d'un ennui au plexus, ne combattra pas au tournoi de Perth (Australie) lundi, a indiqué son entourage jeudi. Le double champion olympique en titre des poids lourds et décuple champion du monde (huit fois en +100 kg, deux en toutes catégories) avait déjà renoncé à participer au tournoi d'Abou Dhabi en fin de semaine dernière, n'étant "pas à 100%" à cause d'une "gêne au plexus", avait-on alors expliqué de même source. "Ca va mieux" mais c'est "encore trop court pour une compétition", précise son entourage à l'AFP jeudi. Perth était initialement la dernière des trois échéances prévues par Riner entre début octobre et début novembre.

Quel sera désormais son calendrier dans les mois à venir ? La décision sera prise à la suite d'un stage au Japon fin novembre. Parmi les options possibles, le Masters à Qingdao, en Chine, mi-décembre, ou encore le tournoi de Paris en février, évoque la même source. Le judoka de 30 ans reste sur une victoire au Grand Slam de Brasilia début octobre, pour sa deuxième sortie en compétition depuis son grand retour - victorieux déjà - sur les tapis début juillet à Montréal, après vingt mois sans combattre. Riner, qui vise un troisième sacre olympique historique en poids lourds aux Jeux de Tokyo l'été prochain (24 juillet-9 août), est invaincu depuis septembre 2010 et une série de 152 combats.