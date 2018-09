Championnat du monde de Judo 2018 par équipes : la France repart de Bakou avec 5 médailles

Les Bleus ont terminé à la 3ème place du classement par équipe et ont atteint la finale de l’épreuve mixte.

Comme prévu, le Japon a survolé la compétition avec 17 médailles, dont 8 en or. Chez les hommes, Takato (-60 kg) et Abe (-66 kg) ont été titrés tandis que chez les femmes, Abe (-52 kg), Yoshida (-57 kg), Arai (-70 kg), Hamada (-78 kg) et Asahina (+78 kg) ont remporté une médaille d’or.

Chez les hommes, énorme surprise en -100 kg avec la victoire du Coréen Cho, qui a battu le numéro 1 mondial Liparteliani en finale. À noter aussi la belle médaille d’or de l’Iranien Mollaei en -81 kg, vainqueur du Japonais Fujiwara. En l’absence de Teddy Riner, c’est le Géorgien Tushishvili qui s’est emparé du titre de champion du monde des +100 kg.

Les Français ont reporté 4 médailles individuelles. Agbegnenou a triomphé en finale des -63 kg face à la Japonaise Tashiro. Très attendue, Amandine Buchard n’a pas su faire mieux qu’une troisième place en -52 kg. Marie-Eve Gahié a terminé 2ème chez les -70kg. Elle s’est inclinée face à Chizru Arai lors de son dernier combat. Chez les hommes, une seule médaille : Axel Clerget a obtenu le bronze en -90 kg.

Parmi les athlètes qui ont déçu, citons Helène Receveaux, qui a fini 7ème en -57 kg ou Madeleine Malonga, qui a aussi pris la 7ème place en -78 kg. Toutefois, la plus cruelle désillusion est sans doute l’élimination d’Audrey Tcheméo au 3ème tour. La championne du Monde 2011 et 4ème au classement mondial des -78 kg n’a plus rien gagné depuis le Grand Prix de Tbilissi en mars 2018.

Lors de l’épreuve mixte par équipe, la France s’est hissée jusqu’en finale, mais s’est malheureusement inclinée 4-1 face au Japon. En demi-finale, les Tricolores avaient sèchement battu la Russie. La France termine donc ces Championnats du monde à la 3ème place au tableau des médailles, derrière le Japon et la Corée du Sud. Un bilan meilleur que l’année dernière selon Stéphane Traineau, le directeur des équipes de France de judo.