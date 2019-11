Les Françaises ont montré vendredi et dimanche à Osaka lors du Grand Slam que la France était une nation de judo Vendredi, en finale des -52kg, Amandine Bouchard a dominé la Japonaise Uta Abe - double championne du monde en titre - et s'est adjugé l'or. Dimanche, Fanny Estelle Posvite, elle, a remporté la petite finale des -78kg et a remporté la médaille de bronze face à une autre Française Audrey Tcheumeo.

"Ça faisait deux ans que j'étais sur le podium ici, aux côtés de trois Japonaises. C'est encore le cas cette année, mais je suis sur la plus haute marche, je suis super contente, j'ai eu ma revanche", a confié Amandine Bouchard à l'Equipe, après sa victoire.